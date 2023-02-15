«Тучи мракобесия!»: В Совфеде оценили гонения в Польше выпускников МГИМО
Вслед за увольнением выпускников МГИМО Польша может дойти и до националистических чисток, допустил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Над Польшей сгустились тучи мракобесия. Для начала уволили с госслужбы всех выпускников МГИМО. Не удивлюсь, если за этим последуют выпускники всех других российских вузов. А там рукой подать и до националистических чисток образца Германии 30-х годов», - написал Карасин в Telegram.
По его мнению, гонениям могут быть подвергнуты люди, имеющие родственников в России, или русские фамилии.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с инквизицией решение МИД Польши уволить всех сотрудников, являющихся выпускниками МГИМО.
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