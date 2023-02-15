«Тучи мракобесия!»: В Совфеде оценили гонения в Польше выпускников МГИМО

По его мнению, гонениям могут быть подвергнуты люди, имеющие родственников в России, или русские фамилии.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с инквизицией решение МИД Польши уволить всех сотрудников, являющихся выпускниками МГИМО.

