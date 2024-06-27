«Цветная революция – не проблема»: Госпереворот в Боливии назвали «заказом» из США
Президент Боливии имеет высокую популярность среди народа и является лидером, верить в его «договорняк» с организаторами госпереворота на 100% нельзя, отметил в эфире НСН Борис Мартынов.
Госпереворот в Боливии могли организовать США, поскольку их не устраивают хорошие отношения властей страны с Россией и стремление в БРИКС, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов в разговоре с НСН.
Ранее власти Боливии задержали двоих командиров, которые планировали госпереворот – генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора, сообщил министр внутренних дел страны. При этом адвокат Суньиги Джонни Кастелу сообщил РИА Новости, что полицейским удалось задержать третьего генерала. Сам Суньига перед арестом заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал президент страны Луис Арсе. Мартынов не поверил в подобный «договорняк».
«Боливия до сих пор, как мы знаем по высказыванию президента, в значительной степени поддерживает Россию и поддерживает государства БРИКС. Поэтому это неудивительно. Американцы не успокоятся, Боливия и дальше будет испытывать серьезные противоречия, попытки свержения власти, переформатирования внешней политики страны. Верить в «договорняк» на 100% я бы не стал. Популярность у Арсе достаточная, он лидер. Курс идет еще от Эво Моралеса (экс-президент Боливии – ред. НСН), которому удалось сплотить страну. Он заложил определенный запас стабильности, но посмотрим, как дела будут развиваться дальше… Устроить цветную революцию не проблема, к сожалению, тем более, если это заказ из Вашингтона», - сказал Мартынов.
Он отметил, что Боливия имеет колоссальные запасы лития, который в ближайшем будущем может стать более востребованным, чем нефть и газ.
«Не будем забывать, что Боливия – это, прежде всего, колоссальные запасы лития. А литий – это металл XXI и последующих веков. Это главный составляющий материал для батареек, аккумуляторов и так далее. Он будет востребован уже в скорое время больше, чем нефть и газ. Кроме того, это многонациональная страна, там 60% индейского населения. Там существуют достаточно серьезные межрегиональные противоречия. Руководство предпринимает серьезные усилия по консолидации местного общества, в том числе власти», - добавил собеседник НСН.
Действующий президент Боливии Арсе был избран в 2020 году на пять лет с результатом в 52,4%. В прошлом году Боливия объявила о желании войти в БРИКС, а в этом году Арсе был одним из двух иностранных лидеров, приехавших в Петербург на Петербургский международный экономический форум (второй - президент Зимбабве), передает «Радиоточка НСН».
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