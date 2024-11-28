Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде
Основатель корпорации Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, сообщил советник Трампа Стивен Миллер, передает Fox News.
По его словам, Цукерберг выразил четкое желание «быть сторонником перемен», которые несет Трамп своим правлением. Официально он вступит в должность в январе. Основатель корпорации пообещал голос Трампу после инцидента с покушением, пишут СМИ.
Еще одним сторонником Трампа ожидаемо выступил Илон Маск, который даже получил должность в новой команде президента. При этом поведение миллиардера Илона Маска напрягает окружение избранного президента США Дональда Трампа. Он слишком активно навязывается в помощники и видит себя «сопрезидентом», пожаловались источники телекомпании NBC.
Американские СМИ, работающие на Демократическую партию, пытаются поссорить миллиардера Илона Маска и избранного президента США Дональда Трампа, однако их усилия беспочвенны — Маск пользуется большим доверием Трампа и может навести порядок не только внутри США, но и прекратить конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил в связи с этим американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru