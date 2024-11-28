Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

Основатель корпорации Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, сообщил советник Трампа Стивен Миллер, передает Fox News.

По его словам, Цукерберг выразил четкое желание «быть сторонником перемен», которые несет Трамп своим правлением. Официально он вступит в должность в январе. Основатель корпорации пообещал голос Трампу после инцидента с покушением, пишут СМИ.