Офис Зеленского официально осудил марш радикалов, прошедший в Киеве

Администрация президента Украины Владимира Зеленского осудила прошедший в среду 28 апреля марш ультраправых радикалов в центре украинской столицы. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте президента.

Марш был приурочен к годовщине формирования нацисткой дивизии СС "Галичина" в годы Великой Отечественной войны. Деятельность данных подразделений признана преступной во всем мире, законы Украины также запрещают данные формирования.

В сообщении указано, что офис Зеленского "категорически осуждает" подобную пропаганду и "попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне". В офисе напомнили, что нацисты захватывали украинские территории и использовали местных жителей "ради своих целей".

В руководстве страны призвали МВД и столичную администрацию расследовать обстоятельства проведения марша, а также привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон. Проведения марша также осудили члены партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель Рады Дмитрий Разумков, посол Германии и представители МИД Израиля.

