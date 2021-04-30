Офис Зеленского официально осудил марш радикалов, прошедший в Киеве
Администрация президента Украины Владимира Зеленского осудила прошедший в среду 28 апреля марш ультраправых радикалов в центре украинской столицы. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте президента.
Марш был приурочен к годовщине формирования нацисткой дивизии СС "Галичина" в годы Великой Отечественной войны. Деятельность данных подразделений признана преступной во всем мире, законы Украины также запрещают данные формирования.
В сообщении указано, что офис Зеленского "категорически осуждает" подобную пропаганду и "попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне". В офисе напомнили, что нацисты захватывали украинские территории и использовали местных жителей "ради своих целей".
В руководстве страны призвали МВД и столичную администрацию расследовать обстоятельства проведения марша, а также привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон. Проведения марша также осудили члены партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель Рады Дмитрий Разумков, посол Германии и представители МИД Израиля.
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