ЦИК заявил о несущественных ошибках в подписях за Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что обнаружила несущественные ошибки в подписях за Владимира Путина, пишет РИА Новости.

МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что комиссия проверила 60 тысяч подписей, собранных штабом Путина.

«Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки», - сказал он.

В понедельник штаб Путина передал в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку на предстоящих президентских выборах.

Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир ПутинЦИК

Горячие новости

Все новости

партнеры