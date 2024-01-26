ЦИК заявил о несущественных ошибках в подписях за Путина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что обнаружила несущественные ошибки в подписях за Владимира Путина, пишет РИА Новости.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что комиссия проверила 60 тысяч подписей, собранных штабом Путина.
«Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки», - сказал он.
В понедельник штаб Путина передал в ЦИК 315 тысяч подписей в его поддержку на предстоящих президентских выборах.
Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru