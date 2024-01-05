ЦИК зарегистрировал Даванкова и Малинковича кандидатами в президенты
Центризбирком зарегистрировал вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова кандидатом в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее политическое объединение на своем съезде выдвинуло Даванкова кандидатом на пост главы государства, напоминает RT. ЦИК 1 января принял документы для регистрации политика.
Кроме того, в пятницу комиссия зарегистрировала еще одного кандидата на пост президента – лидера «Коммунистов России», депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича.
Выборы главы государства пройдут 17 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru