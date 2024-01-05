ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого

Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

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Данное решение было принято на заседании комиссии. Слуцкого 19 декабря в качестве партийного кандидата на выборы президента РФ выдвинул предвыборный съезд ЛДПР.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет Федерации 7 декабря проголосовал за постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия назначила их на март. Впервые выборы главы государства пройдут в течении трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЦИКВыборы Президента РоссииЛеонид Слуцкий

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