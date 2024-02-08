ЦИК выделил еще 765 млн рублей на расходы избиркомам на выборы президента

Согласно документу, из бюджета ЦИК другим нижестоящим комиссиям выделено 765 миллионов 330 тысяч рублей. Отмечается, что, в частности, свыше 132 миллионов рублей пойдет на покрытие расходов по изготовлению печатной продукции. В свою очередь 230 миллионов рублей составляют расходы на связь, более 401 миллиона – другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, передает «Радиоточка НСН».

