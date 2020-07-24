ЦИК возобновил опрос в Twitter о многодневном голосовании

Как пишет ТАСС, ранее на сайте Znak.com появилась информация, что ЦИК удалил из Twitter аналогичный опрос, поскольку более 90% его участников высказались против.

В пресс-службе ЦИК агентству пояснили, что опрос был удален сотрудником по неопытности через полчаса после его публикации. По словам пресс-службы, менеджер соцсетей ЦИК хотел удалить только комментарий.

В настоящее время опрос вновь идет. В ЦИК отметили, что это является поручением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.



