ЦИК возобновил опрос в Twitter о многодневном голосовании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила опрос в Twitter о проведении голосования за несколько дней. Об этом сообщает ТАСС.

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Как пишет ТАСС, ранее на сайте Znak.com появилась информация, что ЦИК удалил из Twitter аналогичный опрос, поскольку более 90% его участников высказались против.

В пресс-службе ЦИК агентству пояснили, что опрос был удален сотрудником по неопытности через полчаса после его публикации. По словам пресс-службы, менеджер соцсетей ЦИК хотел удалить только комментарий.

В настоящее время опрос вновь идет. В ЦИК отметили, что это является поручением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.


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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКГолосование
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