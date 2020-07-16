Памфилова назвала сентябрь «самым неудачным» месяцем для дня голосования
Если в России будет принят закон о проведении выборов в течение нескольких дней, то станет актуальным вопрос о переносе единого дня голосования с сентября на лето. Об этом в четверг, 16 июля, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По её словам, сентябрь - «самый неудачный месяц, который может быть при таких условиях», передаёт «Интерфакс». Она объяснила, что избирательным комиссиям нужно будет приступать к работу в четверг, что проблематично с началом учебного года: 49 тысяч участков находятся в школах, и в комиссиях работает много учителей.
Единый день голосования в 2012 году был назначен на второе воскресенье сентября. В этом году 13 сентября должны пройти выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.
Инициатива о многодневном голосовании появилась после проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ летом этого года, длившегося с 25 июня по 1 июля. Предполагается, что практика будет распространена на выборы всех уровней, само голосование будет проходить не дольше трёх дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru