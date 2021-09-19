ЦИК: В Хабаровском крае лидирует врио губернатора Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв получил 57,99% голосов. Такие данные ЦИК приводит после обработки 33,33% протоколов.

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Напомним, в финальный день голосования избиратели выбирают депутатов Госдумы, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеХабаровский КрайМихаил Дегтярев
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