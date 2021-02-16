Путин оценил работу врио губернатора Хабаровского края Дегтярёва

Президент России Владимир Путин заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв «держит руку на пульсе», сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин и Дегтярёв обсудили вопросы социально-экономического развития региона, экологии, меры по решению проблемы обманутых дольщиков.

Врио губернатора рассказал главе государства, что за 2021 год власти Хабаровского края тысячу семей «железно обеспечат или жильем, или выплатами». По словам Дегтярёва, у региона есть на это 2,5 миллиарда рублей, в том числе 411 миллионов краевых средств, «софинансирование».

Кроме того глава Хабаровского края предложил президенту включить реку Амур в национальный проект «Экология». Дегтярёв отметил, что сейчас она «испытывает сложности», которые связаны с паводковой ситуацией, с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями.

«Также требует восстановления стадо рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства», - добавил врио губернатора.

Путин положительно оценил работу Дегтярёва на посту губернатора Хабаровского края, отметив, что он «по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузился в эти вопросы и проблемы».

Михаил Дегтярёв был назначен на должность губернатора Хабаровского края после ареста его предшественника Сергея Фургала, которого обвинили в организации преступной группы, совершившей убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского, сообщает RT.

