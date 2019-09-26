ЦИК упростит процедуру сбора подписей кандидатами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ намерена изменить процедуру сбора подписей кандидатами на выборах. Об этом сообщила Глава ЦИК Элла Памфилова, передает RT.

По ее словам, процедура должна стать более современной и простой. ЦИК считает, что половина подписей должна собираться через портал госуслуг.

Памфилова также отметила, что сбор подписей – процедура важная, благодаря ей избиратели знакомятся с кандидатом.

Предложения ЦИК представит на заседании рабочей группы в администрации президента.

Ранее собеседники НСН рассказали, как власть пытается сохранить status quo и превратить депутатов Госдумы в громоотвод недовольства.

