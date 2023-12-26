ЦИК России: Восемь кандидатов подали документы для участия в выборах президента

Восемь кандидатов подали документы для участия в президентских выборах 2024 года в России. Об этом заявил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, сообщило агентство ТАСС.

СМИ: Табаков и Машков стали сопредседателями штаба Путина

Всего, по словам Булаева, желание участвовать в выборах изъявили 33 кандидата.

Напомним, выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. Это будут первые многодневные выборы президента в российской истории.

Ранее сообщалось, что сбор подписей в поддержку действующего президента России Владимира Путина, который будет участвовать в президентских выборах, начнут с 23 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КандидатыВыборы Президента РоссииЦИК

Горячие новости

Все новости

партнеры