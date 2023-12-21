СМИ: Табаков и Машков стали сопредседателями штаба Путина
Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко, пишет РИА Новости.
Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Предвыборный штаб президента Владимира Путина разместился в Гостином дворе.
В 2018 году сопредседателями штаба Путина были глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Ранее СМИ сообщали о том, что список доверенных лиц Путина в этом году в сравнении с 2018 годом обновится примерно на 40%. В этом году в него также войдут военкоры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грипп А выявили у снятых с поезда Тюмень-Адлер детей
- В жилом доме Татарстана взорвался бытовой газ
- В 2023 году самые высокие зарплаты предлагали дата-сайентистам и аналитикам
- Задержанного в Казахстане сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина экстрадируют в Россию
- В Москве 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем
- СМИ: Табаков и Машков стали сопредседателями штаба Путина
- Путин поручил провести осенний призыв с использованием электронного реестра
- Молдавия изменит код аэропорта Кишинева из-за русского языка
- Аэропорт Пекина отказался от приема рейсов авиакомпании «Россия»
- В Брянской области сбили украинский дрон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru