СМИ: Табаков и Машков стали сопредседателями штаба Путина

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко, пишет РИА Новости.

СМИ: Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Предвыборный штаб президента Владимира Путина разместился в Гостином дворе.

В 2018 году сопредседателями штаба Путина были глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Ранее СМИ сообщали о том, что список доверенных лиц Путина в этом году в сравнении с 2018 годом обновится примерно на 40%. В этом году в него также войдут военкоры, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииПрезидентские ВыборыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры