СМИ: Табаков и Машков стали сопредседателями штаба Путина

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Предвыборный штаб президента Владимира Путина разместился в Гостином дворе.

В 2018 году сопредседателями штаба Путина были глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Ранее СМИ сообщали о том, что список доверенных лиц Путина в этом году в сравнении с 2018 годом обновится примерно на 40%. В этом году в него также войдут военкоры, передает «Радиоточка НСН».



