Песков: Отрадно, что много детей и молодежи поддерживают выдвижение Путина

Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

«Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента... конечно, это отрадно... это подтверждает высочайший уровень консолидации общества», - заключил представитель Кремля.

Ранее был запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина, на нём опубликованы дневник избирательной кампании и биография кандидата, сообщает RT.

