Песков: Отрадно, что много детей и молодежи поддерживают выдвижение Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.
«Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента... конечно, это отрадно... это подтверждает высочайший уровень консолидации общества», - заключил представитель Кремля.
Ранее был запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина, на нём опубликованы дневник избирательной кампании и биография кандидата, сообщает RT.
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