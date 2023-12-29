Песков: Отрадно, что много детей и молодежи поддерживают выдвижение Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

«Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента... конечно, это отрадно... это подтверждает высочайший уровень консолидации общества», - заключил представитель Кремля.

Ранее был запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина, на нём опубликованы дневник избирательной кампании и биография кандидата, сообщает RT.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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