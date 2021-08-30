ЦИК потребовал отстранить девять кандидатов от «Яблока» от выборов в Госдуму

В Центральном избирательном комитете намерены отстранить от участия на выборах в Госдуму девять кандидатов от партии «Яблоко». Соответствующее обращение будет передано в Верховный суд, сообщило РИА Новости.

Свои действия в ЦИКе мотивируют тем, что кандидаты якобы владеют «иностранными финансовыми инструментами», на что указывает информация Центробанка.

Под угрозой участие в выборах Никиты Есакова, Ивана Добыша, Баясхалана Чимитдоржиева, Александры Орловой, Михаила Аркадьева, Дмитрия Семавина, Елены Плотниковой, Александра Амосова и Евгения Мартынова.

Ранее член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал разгул админресурса на предстоящих выборах.

