ЦИК потребовал отстранить девять кандидатов от «Яблока» от выборов в Госдуму
В Центральном избирательном комитете намерены отстранить от участия на выборах в Госдуму девять кандидатов от партии «Яблоко». Соответствующее обращение будет передано в Верховный суд, сообщило РИА Новости.
Свои действия в ЦИКе мотивируют тем, что кандидаты якобы владеют «иностранными финансовыми инструментами», на что указывает информация Центробанка.
Под угрозой участие в выборах Никиты Есакова, Ивана Добыша, Баясхалана Чимитдоржиева, Александры Орловой, Михаила Аркадьева, Дмитрия Семавина, Елены Плотниковой, Александра Амосова и Евгения Мартынова.
Ранее член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал разгул админресурса на предстоящих выборах.
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