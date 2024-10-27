ЦИК: После обработки 99% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 54,2%

В Грузии после подсчета данных с 99% избирательных участков (с 3 тысяч 85) правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набирает 54,2% голосов. Об этом сообщили в ЦИК страны.

Отмечается, что объединение получило более миллиона голосов избирателей. При этом, по предварительным подсчетам, прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%.

Согласно данным ЦИК, в парламент также прошли такие оппозиционные партии, как «Единство - Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Эти объединения набрали примерно 10%, 11%, 8,7% и 7,7% соответственно. Партии смогли преодолеть 5-процентный барьер.

«Вбросы и провокации»: «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, явка избирателей составила около 60%.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на попытки вмешаться извне, грузинский народ выразил свою волю, поэтому правящая партия страны набрала наибольшее количество голосов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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