ЦИК получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет ТАСС.
Жалобы, по её словам, подали Ирина Собянина, Дмитрий Гудков, Константин Лисица, Любовь Соболь, Юлия Серебрянская, Елена Русакова, Иван Жданов и Екатерина Игнатова. Комиссия приступит к рассмотрению жалоб Серебрянской и Лисицы в четверг, уточнила Памфилова.
Кроме того, глава ЦИК напомнила, что арестованные из-за несанкционированной акции протеста кандидаты, также могут подать жалобу через доверенное лицо.
«Если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать — мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим [жалобы] максимально объективно, индивидуально каждого, максимально оперативно», — заверила Памфилова.
Напомним, под административным арестом после несогласованной акции 27 июля находятся кандидаты в Мосгордуму Константин Янкаускас, Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов и Дмитрий Гудков.
Добавим, во вторник, 30 июля, Мосгоризбирком принял решение удовлетворить жалобу экс-председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее был снят с выборов в Мосгордуму из-за превышения брака в его подписных листах. В эфире НСН Митрохин выразил надежду, что будут перепроверены подписи и других снятых с выборов кандидатов.
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