ЦИК получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Жалобы, по её словам, подали Ирина Собянина, Дмитрий Гудков, Константин Лисица, Любовь Соболь, Юлия Серебрянская, Елена Русакова, Иван Жданов и Екатерина Игнатова. Комиссия приступит к рассмотрению жалоб Серебрянской и Лисицы в четверг, уточнила Памфилова.

Кроме того, глава ЦИК напомнила, что арестованные из-за несанкционированной акции протеста кандидаты, также могут подать жалобу через доверенное лицо.

«Если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать — мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим [жалобы] максимально объективно, индивидуально каждого, максимально оперативно», — заверила Памфилова.