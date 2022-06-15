Рашкин лишился поста главы столичного отделения КПРФ

Валерия Рашкина, осужденного по делу о незаконной охоте, сняли с поста главы столичного отделения КПРФ. Его кресло займёт Николай Зубрилин.

Рашкин станет советником ЦК КПРФ, передает РИА Новости.

Суд отклонил апелляцию депутата Рашкина по делу о незаконной охоте

25 мая Госдума проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий Рашкина из-за заведенного уголовного дела. Его мандат КПРФ передаст Анастасии Удальцовой.

Суд признал Рашкина виновным в незаконном убийстве лося, депутата приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КПРФВалерий Рашкин
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