ЦИК передал полномочия депутата Блоцкого его однопартийцу Егорову

Мандат экс-депутата Госдумы Владимира Блоцкого передали его однопартийцу — первому секретарю нижегородского отделения КПРФ Владиславу Егорову. Отмечается, что замену бывшему парламентарию нашел ЦИК. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По данным агентства, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии Центризбиркома.

Напомним, Госдума досрочно прекратила полномочия Блоцкого с 4 декабря 2023 года. Основанием для этого послужило письменное заявление депутата.

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ФОТО: РИА Новости
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