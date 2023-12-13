ЦИК передал полномочия депутата Блоцкого его однопартийцу Егорову
13 декабря 202311:57
Мандат экс-депутата Госдумы Владимира Блоцкого передали его однопартийцу — первому секретарю нижегородского отделения КПРФ Владиславу Егорову. Отмечается, что замену бывшему парламентарию нашел ЦИК. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии Центризбиркома.
Напомним, Госдума досрочно прекратила полномочия Блоцкого с 4 декабря 2023 года. Основанием для этого послужило письменное заявление депутата.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru