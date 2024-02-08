ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально отказала Борису Надеждину («Гражданская инициатива») в регистрации кандидатом в президенты России.
По словам члена ЦИК Андрея Шутова, для проверки было отобрано 60 тысяч подписей из представленных Борисом Надеждиным. Из этих 60 тысяч 9147 были признаны недействительными.
Надеждин в свою очередь назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе ему в регистрации на выборах и собирается обжаловать его в суде.
На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru