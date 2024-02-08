ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

По словам члена ЦИК Андрея Шутова, для проверки было отобрано 60 тысяч подписей из представленных Борисом Надеждиным. Из этих 60 тысяч 9147 были признаны недействительными.

Надеждин в свою очередь назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе ему в регистрации на выборах и собирается обжаловать его в суде.

На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

