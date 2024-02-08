ЦИК отказал Малинковичу и Надеждину в регистрации кандидатами в президенты

Из 60 тысяч проверенных подписей в поддержку регистрации Сергея Малинковича 8979 подписей были признаны недействительными, что превышает допустимые пять процентов.

У Бориса Надеждина недействительными признали 9147 подписей после проверки 60 тысяч отобранных подписей. Он не согласился с решением Центризбиркома, заявив, что их сбор проводился честно. Надеждин пообещал обжаловать решение ЦИК в Верховном Суде.

«Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ», - говорится в сообщении Telegram-канала Надеждина.

Он также предложил отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом на 10 февраля.

На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

