ЦИК опубликовал распределение мест по итогам выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» получит в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК).

По итогам прошедших выборов КПРФ получила в нижней палате парламента 57 мест, партия «Справедливая Россия - За правду» - 27. Ещё 21 мандат достался ЛДПР, а партию «Новые люди» будут представлять 13 депутатов.

Ранее в ЦИК объявили, что партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов избирателей. Второе и третье места у КПРФ и ЛДПР - 18,93% и 7,55%, соответственно. Замкнули ТОП-5 «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

