«Единая Россия» победила на выборах по партийным спискам

Согласно результатам обработки 100% протоколов политическое объединение набрало 49,82 процента голосов.

По предварительным расчетам, «Единая Россия» получит около 112 мандатов по списку. Кроме того, партия побеждает в 198 одномандатных округах, пишут Известия. В сумме единороссы получат более 300 мандатов в Думе.

Накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» по итогам выборов наберет конституционное большинство — 315 мандатов, из них 120 по партийным спискам и 195 по одномандатным округам, напоминает РИА ФАН.

