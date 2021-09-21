«Единая Россия» победила на выборах по партийным спискам
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по партийным спискам, сообщает Центризбирком РФ.
Согласно результатам обработки 100% протоколов политическое объединение набрало 49,82 процента голосов.
По предварительным расчетам, «Единая Россия» получит около 112 мандатов по списку. Кроме того, партия побеждает в 198 одномандатных округах, пишут Известия. В сумме единороссы получат более 300 мандатов в Думе.
Накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» по итогам выборов наберет конституционное большинство — 315 мандатов, из них 120 по партийным спискам и 195 по одномандатным округам, напоминает РИА ФАН.
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