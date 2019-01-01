ЦИК объявил старт избирательной кампании в России

Избирательные кампании по выборам губернаторов и законодательных собраний в регионах страны начнутся 30 мая. Как отмечает телеканал «360», об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании ЦИК она также сообщила, что всего в единый день голосования – 8 сентября – в 85 субъектах страны пройдут свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. В 13 российских регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний, в 16-ти жители выберут глав субъектов, в трех регионах – глав муниципальных образований административных центров. По словам Памфиловой, в предстоящих выборах смогут участвовать около 56 млн избирателей

Кроме того, глава ЦИК добавила, что на выборах всех уровней будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей, подчёркивает РИА ФАН.

Напомним, ранее НСН писала, что Центризбирком может до конца года ликвидировать около трети из 61 существующей в России партий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН объяснил, почему согласен с главой ЦИК. Он пояснил, что у Центризбиркома достаточно возможностей, чтобы анализировать информацию о соответствии партий закону о партиях. По его словам, нет секрета в том, что некоторые из них создавались как бизнес-проекты. Это такие замороженные активы, которые уже владельцам и не нужны.

