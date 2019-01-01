Политолог: ЦИК уберет из партий бизнес-проекты
Константин Калачев в эфире НСН объяснил, почему согласен с главой ЦИК.
Центризбирком может до конца года ликвидировать около трети из 61 существующей в России партий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН объяснил, почему согласен с главой ЦИК.
«У ЦИК достаточно возможностей, чтобы анализировать информацию о соответствии партий закону о партиях. Не секрет, что некоторые из них создавались как бизнес-проекты. Это такие замороженные активы, которые уже владельцам и не нужны. Когда прошла либерализация в этом вопросе, некоторые кинулись создавать партии с целью дальнейшей перепродажи. Но спроса не появилось, значительная часть партий просто никакой деятельности не ведет. Партии, которые существуют лишь на бумаге, имеет смысл ликвидировать. У оставшихся будет больше стимула подтверждать свой статус партии», - сказал эксперт.
Ранее Константин Калачев рассказал НСН, что введение системы оценки работы чиновников связано со снижением рейтингов президента и правительства.
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