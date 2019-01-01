Политолог: ЦИК уберет из партий бизнес-проекты

Центризбирком может до конца года ликвидировать около трети из 61 существующей в России партий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН объяснил, почему согласен с главой ЦИК.