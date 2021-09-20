ЦИК обработал более 95% протоколов на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом заявили в Центризбиркоме России.

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате.

Далее в списке, согласно результатам голосования, расположились КПРФ – 19,20%, ЛДПР с 7,48%, партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», которая набрала 7,43% и «Новые люди» с 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, пишет RT.