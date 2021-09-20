ЦИК обработал более 95% протоколов на выборах в Госдуму
Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом заявили в Центризбиркоме России.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате.
Далее в списке, согласно результатам голосования, расположились КПРФ – 19,20%, ЛДПР с 7,48%, партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», которая набрала 7,43% и «Новые люди» с 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, пишет RT.
Новички в парламенте появились исключительно под присмотром власти, которой необходимо продемонстрировать «признаки обновления», заявил в эфире НСН экс-помощник первого президента страны Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров.
«Если учитывать условия тотального страха, в которых проходила эта кампания, надо будет смотреть, насколько они новые, в какой мере под контролем администрации, по результатам их голосований. Сейчас гадать абсолютно бессмысленно. С одной стороны, был страх власти, что вдруг что-то получится не так. Они перестраховывались со страшной силой. Поэтому новые партии вводили в действие исключительно осмотрительно и исключительно под своим контролем. Понятно, что и администрации тоже нужны новые люди в думе. Им тоже нужно как-то демонстрировать признаки обновления. Поэтому двусмысленность этого названия («Новые люди» - НСН) очевидна», - заявил политолог.
Осстальные результаты выборов, по словам Сатарова, стали довольно предсказуемыми.
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