Памфилова: выборы в 2021 году пройдут в три дня
Выборы в 2021 году с большой долей вероятности пройдут в течение трех дней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
По ее словам, Центризбирком должен быть к этому готов.
Памфилова также сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в этом году пройдет в шести российских субъектах, в том числе в Москве. Она уточнила, что в столице голосование будет проводиться на своей платформе, в остальных пяти регионах - на федеральной платформе, которую ЦИК готовит с «Ростелекомом» и Минцифры.
Ранее в интервью российским СМИ председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии власти есть все шансы получить большинство на предстоящих в сентябре выборах, но для этого, по его словам, нужно много работать, пишет «Газета.ру».
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