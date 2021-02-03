Памфилова: выборы в 2021 году пройдут в три дня

Выборы в 2021 году с большой долей вероятности пройдут в течение трех дней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее словам, Центризбирком должен быть к этому готов.

Сливки общества. Три партии официально слили вместе

Памфилова также сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в этом году пройдет в шести российских субъектах, в том числе в Москве. Она уточнила, что в столице голосование будет проводиться на своей платформе, в остальных пяти регионах - на федеральной платформе, которую ЦИК готовит с «Ростелекомом» и Минцифры.

Ранее в интервью российским СМИ председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии власти есть все шансы получить большинство на предстоящих в сентябре выборах, но для этого, по его словам, нужно много работать, пишет «Газета.ру».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВыборыЭлла Памфилова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры