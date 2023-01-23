ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях

Отмечается, что прием предложений продлится до 21 февраля. Там напомнили, что кандидатуру могут предложить политические партии и другие общественные объединения, а также Центризбирком.

Ранее сообщалось, что Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

