ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК.

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Отмечается, что прием предложений продлится до 21 февраля. Там напомнили, что кандидатуру могут предложить политические партии и другие общественные объединения, а также Центризбирком.

Ранее сообщалось, что Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:РоссияЦИК
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