ЦИК Молдавии: Санду победила на выборах президента с 55,33% голосов

Действующий президент Молдавии Майя Санду, балотирующаяся на второй срок, победила во втором туре выборов. Об этом сообщает Центризбирком (ЦИК) республики.

Партия социалистов Молдавии не признала итоги голосования за рубежом

По данным комиссии, после подсчета 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, а её оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67% голосов.

В ЦИК Молдавии добавили, что участие в голосовании приняли 1 680 608 человек, явка составила 54,3%.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что непопулярную в народе Санду протащили на новый срок за счёт молдавских диаспор за рубежом в странах Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавияМайя Санду

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