ЦИК Молдавии: Санду победила на выборах президента с 55,33% голосов
Действующий президент Молдавии Майя Санду, балотирующаяся на второй срок, победила во втором туре выборов. Об этом сообщает Центризбирком (ЦИК) республики.
По данным комиссии, после подсчета 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, а её оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67% голосов.
В ЦИК Молдавии добавили, что участие в голосовании приняли 1 680 608 человек, явка составила 54,3%.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что непопулярную в народе Санду протащили на новый срок за счёт молдавских диаспор за рубежом в странах Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru