Партия социалистов Молдавии не признала итоги голосования за рубежом

Майя Санду стала «президентом диаспоры». Такое заявление в своём Telegram-канале сделала Партия социалистов Молдавии.

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По мнению политорганизации, большинство жителей республики проголосовали против политики действующей власти.

«Партия социалистов не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов», - говорится в заявлении.

Ранее в ЦИК Молдавии заявили, что после обработки 99,86% протоколов с избирательных участков на выборах побеждает действующий президент Санду с 55,41% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Майя СандуПрезидентские ВыборыМолдавия

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