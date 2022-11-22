ЦИК Казахстана: Токаев набрал 81,31% голосов на выборах президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил 81,31% голосов на досрочных выборах главы республики. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Нурлан Абдиров.
«Токаев набрал 81,31%», — цитирует Абдирова РИА Новости.
Глава ЦИК добавил, что инаугурация главы государства состоится 26 ноября, пишет RT.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане в воскресенье, напоминает РИА ФАН. Глава республики избирается сроком на семь лет. Помимо Токаева, за пост президента боролись экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, оппозиционный политик Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова и общественник Каракат Абден.
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