ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму
Центризбирком России исключил из списков партии «Яблока» на выборы в Госдуму Николая Кузьмина, члена Псковского совета отделения партии. Об этом сообщил «Интерфакс».
Регистрация кандидата на выборы по одномандатному округу была аннулирована «в связи с его причастностью к деятельности общественного движения, деятельность которого запрещена решением суда».
Ранее из списка «Яблока» на выборах в Госдуму исключили главу Псковского совета отделения партии Льва Шлосберга. Политика также посчитали причастным к деятельности экстремистской организации. Его, как и Кузьмина, задержали и оштрафовали за участие в незаконной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 23 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом
- «Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу
- Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком
- Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
- Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН
- «Кощунственные измышления»: Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
- Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет
- ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму
- Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова
- Самолёт сборной Германии по футболу совершил аварийную посадку в Эдинбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru