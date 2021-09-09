ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму

Регистрация кандидата на выборы по одномандатному округу была аннулирована «в связи с его причастностью к деятельности общественного движения, деятельность которого запрещена решением суда».

Ранее из списка «Яблока» на выборах в Госдуму исключили главу Псковского совета отделения партии Льва Шлосберга. Политика также посчитали причастным к деятельности экстремистской организации. Его, как и Кузьмина, задержали и оштрафовали за участие в незаконной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 23 января.

