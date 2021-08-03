«Яблоко» не катится? Шлосберга «притормозили» на пути в Госдуму

По имеющимся данным, политика сняли с псковских выборов из-за предполагаемых связей с ФБК Алексея Навального (в России организация признана экстремистской и выполняющей функцию иноагента). Шлосберг от связей со структурами этой организации открестился, решение о снятии с выборов назвал выгодным губернаторы региона и пообещал обжаловать.

«Насколько я понял со слов тех людей, кто слушал заседание избирательной комиссии, меня пытаются каким-то образом признать человеком, имеющим отношение к Фонду борьбы с коррупцией. Я никогда не имел к нему отношения. Не был ни членом, ни участником, не работал в структурных подразделениях. Что там нашли или придумали в избирательной комиссии Псковской области, мы узнаем, когда увидим текст постановления. Он нам пока не выдан. Когда он будет получен на руки, он будет проанализирован и абсолютно точно будет обжалован. Невозможно доказать то, чего нет. Я никогда не работал в ФБК, ни в каком виде», - подчеркнул «яблочник».

Ранее из-за предполагаемых связей с ФБК с выборов в Мосгордуму сняли московского депутата Илью Яшина: российское законодательство не позволяет участвовать в выборах людям, связанным с экстремистскими организациями. Шлосберг, к слову, уверен, что в его случае такой предлог не сработает.