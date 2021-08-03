«Яблоко» не катится? Шлосберга «притормозили» на пути в Госдуму

Теперь политику придётся отмываться от ярлыка «пособника экстремистов». Поверит ли Москва Пскову?

Видного члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковское областное собрание депутатов, сообщила пресс-служба объединения. Соответствующее решение региональный избирком принял во вторник, однако к тому моменту политик уже зарегистрировался на другие выборы.

«Я нахожусь в городе Москва. Сегодня я зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы по 207-му Ховринскому одномандатному избирательному округу. Решения избирательной комиссии Псковской области я не видел. Комиссия сегодня проходила в Пскове через три часа после решения избирательной комиссии в Москве», - рассказал Шлосберг Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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По имеющимся данным, политика сняли с псковских выборов из-за предполагаемых связей с ФБК Алексея Навального (в России организация признана экстремистской и выполняющей функцию иноагента). Шлосберг от связей со структурами этой организации открестился, решение о снятии с выборов назвал выгодным губернаторы региона и пообещал обжаловать.

«Насколько я понял со слов тех людей, кто слушал заседание избирательной комиссии, меня пытаются каким-то образом признать человеком, имеющим отношение к Фонду борьбы с коррупцией. Я никогда не имел к нему отношения. Не был ни членом, ни участником, не работал в структурных подразделениях. Что там нашли или придумали в избирательной комиссии Псковской области, мы узнаем, когда увидим текст постановления. Он нам пока не выдан. Когда он будет получен на руки, он будет проанализирован и абсолютно точно будет обжалован. Невозможно доказать то, чего нет. Я никогда не работал в ФБК, ни в каком виде», - подчеркнул «яблочник».

Ранее из-за предполагаемых связей с ФБК с выборов в Мосгордуму сняли московского депутата Илью Яшина: российское законодательство не позволяет участвовать в выборах людям, связанным с экстремистскими организациями. Шлосберг, к слову, уверен, что в его случае такой предлог не сработает.

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«Невозможно доказать то, чего нет. Я никогда не работал в ФБК, ни в каком виде», - отрезал политик в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Ранее ЦИК снял с выборов в Госдуму союзника КПРФ, директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Несостоявшемуся кандидату «вменили» владение акциями офшорной компании, сам политик это отрицает.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдумаЯблоко
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