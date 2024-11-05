ЦИК Грузии потребовал доказать нарушения на выборах
5 ноября 202416:23
Не имеющие под собой доказательств заявления о якобы допущенных в Грузии нарушениях на парламентских выборах 26 октября дискредитируют избирательный процесс, заявил Центризбирком Грузии.
ЦИК также призвал тех, у кого есть подтверждения нарушений на выборах, обращаться с претензиями в следственные органы.
Ранее один из лидеров оппозиционной грузинской партии «Коалиция за изменения» Никанор Мелия заявил, что в Грузии начат непрерывный, перманентный протест. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ЦИК Грузии потребовал доказать нарушения на выборах
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru