ЦИК Грузии потребовал доказать нарушения на выборах

ЦИК также призвал тех, у кого есть подтверждения нарушений на выборах, обращаться с претензиями в следственные органы.

Ранее один из лидеров оппозиционной грузинской партии «Коалиция за изменения» Никанор Мелия заявил, что в Грузии начат непрерывный, перманентный протест. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

