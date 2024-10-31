В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней на выборах
Два человека задержаны за вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеульском районе Грузии в день парламентских выборов. Об этом сообщило МВД республики.
«Следствие установило, что во время выборов... на избирательном участке №69 села Саддхули... обвиняемые с нарушением закона опустили бюллетени в урну», — указали в министерстве.
Из-за вброса голосование на указанном участке остановили, а его итоги признали недействительными. В результате следственных действий правоохранители задержали двух граждан в качестве обвиняемых.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, победителем стала правящая партия «Грузинская мечта», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru