ЦИК: Гаглоев набрал 56,09% голосов на выборах в Южной Осетии

Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 56,09% голосов избирателей на выборах президента республики по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол южноосетинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах второго тура выборов.

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«По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича», — отмечается в документе.

За Гаглоева проголосовало 16 134 гражданина Южной Осетии. Всего в голосовании приняли участие 29 423 человека, явка избирателей составила 73,93%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыЮжная Осетия
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