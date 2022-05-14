ЦИК: Гаглоев набрал 56,09% голосов на выборах в Южной Осетии

Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 56,09% голосов избирателей на выборах президента республики по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол южноосетинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах второго тура выборов.