Путин поздравил Гаглоева с победой на выборах президента Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.

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В тексте поздравительной телеграммы российский лидер пожелал коллеге «успехов, крепкого здоровья и благополучия» и отметил, что Россия продолжит «оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку».

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства», - добавил Путин.

Ранее стало известно, что после обработки более 85% протоколов Гаглоев вышел в лидеры на выборах президента Южной Осетии, свой голос ему отдали 53,67% избирателей. Его предшественник Анатолий Бибилов признал, что потерпел поражение, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПрезидентские ВыборыЮжная Осетия
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