ЦИК: Действующие главы регионов сохранят посты по итогам выборов

По данным информационного центра ЦИК, по результатам обработки 98-100% голосов должности сохранили глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Удмуртии Александр Бречалов губернатор Карелии Артур Парфенчиков, глава Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Кроме того, на своих постах остаются врио главы Томской области Владимир Мазур, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, врио главы Кировской области Александр Соколов, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, врио главы Рязанской области Павел Малков, а также исполняющий обязанности главы Ярославской области Михаил Евраев.

Выборы глав 14 регионов, депутатов ряда региональных, городских и муниципальных парламентов завершились в России накануне, напоминает РИА ФАН. Голосование прошло в 82 субъектах РФ, отмечает телеканал «360».

