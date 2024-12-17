ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

Необходимые бумаги подал в ЦИК руководитель белорусской Федерации профсоюзов, глава инициативной группы по выдвижению Лукашенко Юрий Сенько. Он отметил, что был завершен сбор подписей в поддержку выдвижения политика и подготовлен пакет документов для подачи в комиссию.

«Сегодня по поручению главы государства, по его доверенности, мною была выполнена подача документов в Центризбирком о регистрации Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь», — рассказал Сенько.

Документы для регистрации в качестве кандидатов в президенты Белоруссии ранее подали лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков, предприниматель Анна Канопацкая. Представление в ЦИК необходимых бумаг завершится 21 декабря.

