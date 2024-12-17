ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
Центризбирком Белоруссии принял документы для регистрации действующего президента республики Александра Лукашенко кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Необходимые бумаги подал в ЦИК руководитель белорусской Федерации профсоюзов, глава инициативной группы по выдвижению Лукашенко Юрий Сенько. Он отметил, что был завершен сбор подписей в поддержку выдвижения политика и подготовлен пакет документов для подачи в комиссию.
«Сегодня по поручению главы государства, по его доверенности, мною была выполнена подача документов в Центризбирком о регистрации Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь», — рассказал Сенько.
Документы для регистрации в качестве кандидатов в президенты Белоруссии ранее подали лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков, предприниматель Анна Канопацкая. Представление в ЦИК необходимых бумаг завершится 21 декабря.
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