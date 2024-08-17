ЦИК Белоруссии: В республике в любой момент готовы провести выборы президента

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова в любой момент провести выборы президента. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на главу ЦИК республики Игоря Карпенко.

Он подчеркнул, что по действующему законодательству страны решение о назначении выборов принимается белорусскими парламентариями. При этом Карпенко добавил, что подготовка в организации выборов проходит последовательно.