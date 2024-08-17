ЦИК Белоруссии: В республике в любой момент готовы провести выборы президента
Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова в любой момент провести выборы президента. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на главу ЦИК республики Игоря Карпенко.
Он подчеркнул, что по действующему законодательству страны решение о назначении выборов принимается белорусскими парламентариями. При этом Карпенко добавил, что подготовка в организации выборов проходит последовательно.
Согласно белорусскому законодательству, президентские выборы в республике должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.
Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести уголовное наказание за угрозы главе государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru