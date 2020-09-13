ЦИК актуализировал данные по явке на выборах глав регионов
Больше всего избирателей проголосовали на выборах губернатора Еврейской автономной области - 70,51%. Об этом сообщает ЦИК РФ, который обновил данные по явке избирателей на выборах глав субъектов страны.
Более половины избирателей проголосовали на выборах глав регионов в Татарстане (61,75%), Тамбовской области (53,58%), в Краснодарском крае (53,05%).
От трети до половины избирателей пришли на выборы губернаторов в Пензенской области (45,79%), в Чувашии (41,46%), в Брянской области (37,97%), в Севастопольском крае (37,20%) и на Камчатке (35,50%), а также в Ленобласти (32,78%).
Менее трети избирателей отдали голоса за глав регионов в Ростовской области (29,35%), Пермского края (26,82%), в Калужской (26,74%), Иркутской области (25,95%), Архангельской (22,39%), Костромской (21,99%) областях и в Коми (20,43%).
Меньше всего избирателей пришли выборные участки в Смоленской области - 19,89%, отмечает РИА Новости.
Напомним, в единый день голосования 13 сентября проходят более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По их итогам будут замещены свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru