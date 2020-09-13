ЦИК актуализировал данные по явке на выборах глав регионов

Больше всего избирателей проголосовали на выборах губернатора Еврейской автономной области - 70,51%. Об этом сообщает ЦИК РФ, который обновил данные по явке избирателей на выборах глав субъектов страны.

Более половины избирателей проголосовали на выборах глав регионов в Татарстане (61,75%), Тамбовской области (53,58%), в Краснодарском крае (53,05%).

От трети до половины избирателей пришли на выборы губернаторов в Пензенской области (45,79%), в Чувашии (41,46%), в Брянской области (37,97%), в Севастопольском крае (37,20%) и на Камчатке (35,50%), а также в Ленобласти (32,78%).