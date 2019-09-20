Центробанк Ирана оказался под санкциями США

Президент США заявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

По данным РБК, санкции подразумевают, что вся собственность и все активы иранского ЦБ на территории США будут заморожены. Кроме того, будет введен запрет для всех американских граждан на совершении любых операций с иранским Центробанком.

США также предупредили вторичными санкциями зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут вести бизнес с иранским Центробанком.



Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам, ни Пенсу, ни Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

