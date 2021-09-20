Центризбирком разберется с задержкой подсчета итогов онллайн-голосования в Москве

По ее словам, Центризбирком подвел итоги электронного голосования по шести регионам, где оно применялось в этот раз, кроме Москвы. «Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги - я пока не в курсе», — отметила Памфилова.

Ранее появилась информация, что ЦИК РФ якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве на фоне задержки подсчета итогов онллайн-голосования.

