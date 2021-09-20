Центризбирком разберется с задержкой подсчета итогов онллайн-голосования в Москве

Центральная избирательная комиссия России изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Памфилова: Сообщения о переносе подведения итогов выборов - «утка»

По ее словам, Центризбирком подвел итоги электронного голосования по шести регионам, где оно применялось в этот раз, кроме Москвы. «Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги - я пока не в курсе», — отметила Памфилова.

Ранее появилась информация, что ЦИК РФ якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве на фоне задержки подсчета итогов онллайн-голосования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыЦИК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры