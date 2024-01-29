Центризбирком представил слоган выборов президента
29 января 202411:28
Слоганом выборов президента РФ станет «Вместе мы сила - Голосуем за Россию!». Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.
Председатель ЦИК представила слоган предстоящих выборов на заседании комиссии.
«Вот это будет выглядеть так: "Вместе мы сила - Голосуем за Россию"», — указала Панфилова.
Президентские выборы пройдут в стране 17 марта, напоминает «Свободная пресса». Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек, в том числе действующий президент Владимир Путин, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru