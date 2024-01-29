Центризбирком представил слоган выборов президента

Слоганом выборов президента РФ станет «Вместе мы сила - Голосуем за Россию!». Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства

Председатель ЦИК представила слоган предстоящих выборов на заседании комиссии.

«Вот это будет выглядеть так: "Вместе мы сила - Голосуем за Россию"», — указала Панфилова.

Президентские выборы пройдут в стране 17 марта, напоминает «Свободная пресса». Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек, в том числе действующий президент Владимир Путин, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры