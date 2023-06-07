Центризбирком предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах

«Семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Дистанционное голосование предложено провести на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей. Также ДЭГ может пройти на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области. Кроме того, электронное голосование предлагается провести в Чувашии и Томской области, где пройдут выборы в органы местного самоуправления, и на выборах депутата Оренбургского горсовета.

Также ДЭГ может состояться в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском и Камчатском краях, Карелии, Ненецком автономном округе.

Ранее Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах в 2023 году могут применить в 20-25 регионах, напоминает RT.

