Центризбирком предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
Центральная избирательная комиссия России предложила провести дистанционное электронное голосование в единый день голосования 10 сентября в 24 субъектах страны. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам председателя Центризбиркома, соответствующие заявки подали комиссии 31 субъекта.
«Семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — цитирует Памфилову РИА Новости.
Дистанционное голосование предложено провести на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей. Также ДЭГ может пройти на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области. Кроме того, электронное голосование предлагается провести в Чувашии и Томской области, где пройдут выборы в органы местного самоуправления, и на выборах депутата Оренбургского горсовета.
Также ДЭГ может состояться в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском и Камчатском краях, Карелии, Ненецком автономном округе.
Ранее Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах в 2023 году могут применить в 20-25 регионах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru