Правительство «с замечаниями» поддержало наказание для НКО-иноагентов за участие в выборах

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект об административной ответственности для некоммерческих организаций-иноагентов за участие в избирательных процессах, однако внесла в него несколько замечаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

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Согласно законопроекту, НКО-иноагенты не должны участвовать в деятельности по выдвижению, избранию кандидатов, а также не имеют права выдвигать инициативу по проведению референдумов и участвовать в их организации. Законопроект ограничивает организации, признанные иноагентами, в любых формах избирательных кампаний.

Автором законопроекта является глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. В правительстве РФ одобрили законопроект, но отметили, что эти ограничения введены законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

В кабмине отметили, что для создания "правовых условий" для привлечения к административной ответственности НКО-иноагентов, необходимо внести изменения в ФЗ "О некоммерческих организациях".

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ВыборыЗаконопроектИноагентыПравительство России
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