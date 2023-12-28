ЦБ Ирана анонсировал подписание валютного соглашения с РФ
Россия и Иран подпишут валютное соглашение в первом квартале 2024 года, заявил глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин. Его слова приводит агентство ISNA.
По его словам, соглашение позволит вести торговлю в национальных валютах — рублях и риалах.
Иранский банк Sepah накануне открыл зарубежный аккредитив. Его будут использовать для импорта товаров в Россию.
На этой неделе глава ЦБ Ирана посетил Москву и встретился с российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Они договорились открыть кредитную линию на 6,5 миллиарда рублей для поставок товаров в РФ.
В Москве 7 декабря прошли переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси. Большую часть времени главы государств общались за закрытыми дверями, передает «Радиоточка НСН».
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