В ДНР потребовали запретить Поклонской идти в Госдуму

Общественная палата (ОП) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на новые думские выборы. Текст открытого обращения опубликован на сайте ОП.

«Заявление Натальи Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели не соответствует действительности. Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина "Русский Донбасс" очередное этому подтверждение», — говорится в обращении.

Общественность ДНР сочла оскорбительными слова Поклонской о том, что «кто-то за нас надевает военную форму». В ОП отметили, что на защиту Донбасса после госпереворота в Киеве встали «люди обычных профессий», пытавшиеся остановить украинские войска «без оружия в руках», сообщает Ura.ru.

В ДНР отмечают, что Поклонская была одним из символов «Крымской весны», сейчас же депутат допускает противоречивые высказывания о том, что Киев вынудил Крым воссоединиться с РФ.

«Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа», — заключили в ОП ДНР.

Ранее Поклонская заявляла о намерении принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году, напоминает Газета.ру.

